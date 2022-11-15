​Павар заявил о желании поиграть в «Милане»

Защитник «Баварии» и национальной сборной Франции Бенжамен Павар высказался о своём будущем. По словам футболиста, он был бы не прочь поиграть в Италии, в частности в «Милане».

«Я играю в Германии уже семь лет. У меня много друзей в «Штуттгарте», я выиграл всё с «Баварией». Я готов рассмотреть новые проекты.

Оливье Жиру всегда говорит мне, что Италия – это страна, которая на 100% живёт футболом. Он рассказывал мне о волшебстве дерби и о том, как «Милан» праздновал завоевание титула. Я бы хотел поиграть с ним, он мой хороший друг. Посмотрим», - высказался Павар в ходе интервью для La Gazzetta Dello Sport.