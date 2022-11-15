​Абрахам снова обратился к фанатам «Ромы»

Нападающий Тэмми Абрахам снова обратился к болельщикам «Ромы». На паузу, связанную с проведением чемпионата мира, команда Жозе Моуринью ушла на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Это был не сказочный старт, которого мы все хотели, но в жизни всегда бывают взлёты и падения. Фанаты «Ромы», вы заслуживаете большего, и мы дадим вам это после паузы. Спасибо настоящим фанатам, которые не никогда не покидали нас, несмотря ни на что. После плохих времён хорошие времена ещё лучше», - написал Абрахам в социальных сетях.

Следующий матч итальянкой Серии А «Рома» проведёт 4 января – против «Болоньи» на своём поле.