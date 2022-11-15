​Директор «Наполи» вспомнил, как клуб мог подписать Холанна

Минувшим летом Эрлинг Холанн сменил «Боруссию» на «Манчестер Сити» после двух с половиной лет в Дортмунде. В своё время норвежский нападающий мог оказаться в «Наполи», о чём вспомнил спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

«О чём я сожалею? Холанн. Мы завершили переговоры с «Ред Булл Зальцбургом», договорившись о трансфере за 25 миллионов евро. Но Холанн выбрал «Боруссию» Дортмунд. Тогда мы ставили Холанна и Осимхена на первое место в нашем шорт-листе, мы видели их равнозначными. Когда вариант с Холанном сорвался, мы переключились на Виктора», - сказал Джунтоли Tutto Napoli.

В сезоне 2022/2023 Эрлинг Холанн забил 10 голов в 14 матчах за «Манчестер Сити».