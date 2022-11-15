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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано - о работе Моуринью в «Роме»: «Фиаско и позор»

15 Ноября 2022 • 11:13 Комментировать (2)

Бывший форвард сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано высказался о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью. Экс-нападающему не понравилось, что «Особенный» обвинил одного из игроков команды в непрофессионализме.

«Моуринью должен говорить об игре всей команды. Он провел в Риме 1,5 года и ничего не сделал. Это настоящее фиаско и позор. Тренер не должен винить своих подопечных. Моуринью всегда пытается найти причину неудач в других, но не в себе», - передает слова Кассано Minuto 90.

59-летний португальский тренер работает в римском клубе с июля 2021 года. Его трудовой договор с «волками» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Антонио Кассано
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Комментарии (2)
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gousett
15 Ноября 2022 в 11:39
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One Live
15 Ноября 2022 в 11:36
Рома при Моуринью хоть не падает ниже определенного уровня. По подбору игроков уступает многим в серии А, но при этом держится в группе лидеров! Хоть что - то Рома с Мауром выиграла за последние годы! Увольте Маура и может серию Б Рома выиграет)
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