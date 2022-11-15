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Чемпионат Италии. Серия А

Малиновский может перейти в топ-клуб Лиги 1

15 Ноября 2022 • 10:58 Комментировать

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский имеет вариант трудоустройства во французском чемпионате. По сообщениям Lequipe, предложить контракт игроку готов «Марсель». Руководство провансальского клуба планирует подписать украинца в январское трансферное окно.

В «Марселе» рассматривают Малиновского в качестве замены марокканцу Амиру Хариту, получившему травму крестообразных связок во встрече с «Монако». При этом Малиновский не единственный игрок, который рассматривается на это место.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Руслан провел 14 поединков за команду из Бергамо. На счету полузащитника один забитый мяч и две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Аталанта Руслан Малиновский
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