Малиновский может перейти в топ-клуб Лиги 1

Полузащитник сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский имеет вариант трудоустройства во французском чемпионате. По сообщениям Lequipe, предложить контракт игроку готов «Марсель». Руководство провансальского клуба планирует подписать украинца в январское трансферное окно.

В «Марселе» рассматривают Малиновского в качестве замены марокканцу Амиру Хариту, получившему травму крестообразных связок во встрече с «Монако». При этом Малиновский не единственный игрок, который рассматривается на это место.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Руслан провел 14 поединков за команду из Бергамо. На счету полузащитника один забитый мяч и две голевые передачи.