«Лацио» предложит новый контракт Андерсону

В римском «Лацио» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с бразильским полузащитником Фелипе Андерсоном. Об этом стало известно журналистам Calciomercato.

Срок действующего трудового договора 29-летнего южноамериканца с итальянским клубом истекает летом 2024 года. За «орлов» Фелипе выступает с июля 2021 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Андерсон принял участие в 15 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

После 15 туров Серии А «Лацио» с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.