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Чемпионат Италии. Серия А

В «Наполи» приняли решение по Спаллетти

15 Ноября 2022 • 07:46 Комментировать

Владельцы «Наполи» довольны результатами команды в нынешнем сезоне под руководством главного тренера Лучано Спаллетти. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, неаполитанцы готовы продлить сотрудничество с 63-летним наставником.

Руководство клуба планирует договориться со Спаллетти о подписании нового контракта, который будет рассчитан до середины 2025 года. Его действующий контракт истекает по завершении нынешнего сезона.

По итогам 15 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Италии «Наполи» уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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