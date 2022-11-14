​Моуринью объяснил, почему он не будет поддерживать Абрахама

Тэмми Абрахам из-за плохой формы не попал в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира. Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил вопрос о том, нужна ли поддержка форварду.

«Я старомоден, но думаю, что когда ты становишься профессиональным футболистом во вселенной, где этим мечтают заниматься миллионы детей, тебе не нужна чья-то поддержка. Вам не нужен внешний источник мотивации», - сказал Моуринью, чьи слова приводит Football Italia.

«Друг, миллионы детей мечтают оказаться на твоём месте, немногие пробиваются сюда. Быть футболистом – привилегия», - сказал португальский тренер.