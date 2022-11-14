Маротта высказался о будущем Джеко

В 36 лет нападающий Эдин Джеко продолжает показывать хороший уровень игры. В 21 матче за «Интер» в нынешнем сезоне босниец забил 9 голов и отдал 4 голевых паса. Генеральный директор миланского клуба Джузеппе Маротта ответил на вопрос, покинет ли Джеко клуб в конце сезона в связи с истечением контракта.

«Я так не думаю. Джеко показал, что хочет остаться с нами. Он заслуживает продления контракта – он отличный профессионал. Как и многие «старички», он имеет привычку забивать голы. Наше желание – продлить с ним контракт, но для этого также должна быть воля игрока», - сказал Маротта Radio Anch’io Lo Sport.