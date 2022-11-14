​Маротта считает, что Роналду трудно переживает физический упадок

Криштиану Роналду дал громкое интервью – от португальца досталось многим. Среди прочего, звёздный форвард рассказал о том, что из «Манчестер Юнайтед» его выгоняют Эрик тен Хаг и некоторые руководители клуба.

Своими мыслями о нашумевшем интервью Криштиану Роналду поделился Джузеппе Маротта – генеральный директор «Интера», который пересекался с португальцем в «Ювентусе».

«Это часть большой страсти, которую Роналду питает к своей профессии. Футбол представляет для него всё, и ему трудно переживать физический упадок в 37 лет», - высказался Маротта в интервью для Radio Anch’io Lo Sport.