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Чемпионат Италии. Серия А

​Маротта считает, что Роналду трудно переживает физический упадок

14 Ноября 2022 • 16:41 Комментировать

Криштиану Роналду дал громкое интервью – от португальца досталось многим. Среди прочего, звёздный форвард рассказал о том, что из «Манчестер Юнайтед» его выгоняют Эрик тен Хаг и некоторые руководители клуба.

Своими мыслями о нашумевшем интервью Криштиану Роналду поделился Джузеппе Маротта – генеральный директор «Интера», который пересекался с португальцем в «Ювентусе».

«Это часть большой страсти, которую Роналду питает к своей профессии. Футбол представляет для него всё, и ему трудно переживать физический упадок в 37 лет», - высказался Маротта в интервью для Radio Anch’io Lo Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джузеппе Маротта
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