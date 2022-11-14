«Ювентус» работает над арендой игрока «Реала»

Защитник Альваро Одриосола, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, испанский игрок находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Руководство «старой синьоры» рассчитывает арендовать футболиста с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне Альваро не сыграл ни одного матча за «королевский» клуб. Его трудовое соглашение со «сливочными» рассчитано до середины 2024 года. Трансферная стоимость Одриосолы оценивается в шесть миллионов евро.