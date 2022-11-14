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Чемпионат Италии. Серия А

Месси хочет привести в «ПСЖ» аргентинского вингера

14 Ноября 2022 • 11:21 Комментировать

Вингер молодежной сборной Аргентины Лука Ромеро, права на которого принадлежат римскому «Лацио», может оказаться во французском «ПСЖ». Инициатором приглашения 17-летнего таланта выступает звезда парижского гранда Лионель Месси. Лео впечатлен игрой соотечественника и хотел бы видеть его в своей нынешней команде, рапортует Football-Italia.

Ромеро перешел в «Лацио» летом прошлого года. Римский клуб подписал с перспективным футболистом трудовое соглашение, которое истекает по окончании нынешнего сезона. В текущем сезоне аргентинец поучаствовал в шести матчах «орлов», в которых отметился одним результативным ударом.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Лионель Месси ПСЖ Лука Ромеро
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