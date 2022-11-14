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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» потерпела десять поражений кряду

14 Ноября 2022 • 10:46 Комментировать
Верона
1:2
Специя
окончен

В чемпионате Италии к перерыву оформился не только явный фаворит, но и явный аутсайдер, хотя неудачи «Вероны», собравшей лишь пять очков за пятнадцать туров, несколько оттеняются не более удачными выступлениями «Кремонезе» и «Сампдории». В матче со «Специей» веронцы проиграли свой десятый матч кряду в Серии А, уступив со счетом 1:2.

Столь продолжительная серия поражений в истории высшей лиги чемпионата случалась лишь восемь раз, но ни разу с командой, которая становилась чемпионом страны. А «Верона» становилась - в 1985 году.

В следующем туре Серии А «Верона» сыграет в гостях с «Торино». 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Специя
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