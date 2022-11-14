Аллегри - о скудетто: «Ювентус» сильно отстал»

Рулевой туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о борьбе за чемпионский титул в текущем розыгрыше Серии А.

«Не думаю, что в этом сезоне получится выиграть скудетто, набрав меньше 90 очков. «Ювентус» сильно отстал. Однако мы все равно должны продолжать бороться. Мы перезарядимся в январе и продолжим свой путь», - передает слова итальянского специалиста Footbal-Italia.

В последнем матче чемпионата Италии «старая синьора» на своем поле крупно победила римский «Лацио» со счетом 3:0.

По итогам 15 туров «Ювентус» идет на третье месте, отставая от лидирующего «Наполи» на десять очков.