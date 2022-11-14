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Чемпионат Италии. Серия А

Матич забил самый поздний гол домашний «Ромы» в чемпионате с 2011 года

14 Ноября 2022 • 07:49 Комментировать
Рома
1:1
Торино
окончен

В матче пятнадцатого тура итальянского чемпионата римская «Рома» с трудом спаслась от поражения в матче с гостями из «Торино». Неманья Матич смог забить спасительный для столичного клуба гол на 93-й минуте 24-й секунде. И, как оказалось, это был самый поздний домашний гол «Ромы» аж со времен, когда командой руководил Луис Энрике - с сентября 2011 года. Тогда Даниэле де Росси забил гол в ворота гостей из «Кальяри» на 96-й минуте и третьей секунде. Это был первый гол Матича в нынешнем сезоне. В следующем туре «Рома» примет дома «Болонью», но случится это лишь четвертого января следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Торино Неманья Матич
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