Сакки считает, что чемпионат мира поможет де Кетеларе «проснуться»

Адаптация бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе затягивается, давление на него растет, однако бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, тренировавший итальянскую сборную на чемпионате мира в 1994 году в США, уверен в том, что Мундиаль поможет де Кетеларе проснуться.

- Надеюсь, что на чемпионате мира де Кетеларе сделает чуть больше, чем в итальянском чемпионате. Он будет играть рядом с такими игроками, как де Брейне, и я не удивлюсь, если там он «проснется», - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре начнется в следующее воскресенье, 20 ноября.