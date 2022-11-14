Дзаккерони: «Я не поверил, когда узнал о Катаре»

Бывший наставник «Милана» Альберто Дзаккерони, приведший команду к чемпионскому титулу в 1999 году, считает, что Катар - неудачное место для проведения чемпионата мира. Мундиаль в этой ближневосточной стране стартует уже менее чем через неделю, сборная России в нем, к сожалению, участвовать не будет - как, впрочем, и сборная Италии, действующий чемпион Европы.

- Я был в Японии, когда узнал о том, что чемпионат мира пройдет в Катаре. Не мог поверить в это. Но думаю, что такого больше никогда не случится. Календарь в этом году - форменное безумие, - цитирует Дзаккерони pianetamilan.it.