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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о полученной красной карточке: «Удаление правильное»

14 Ноября 2022 • 02:50 Комментировать
Рома
1:1
Торино
окончен

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал получение красной карточки в матче против «Торино» (1:1).

«Удаление правильное, мои слова в адрес арбитра заслужили красную карточку. Я извинился сразу после матча», - сказал Моуринью в эфире DAZN.

«Я не хочу комментировать его судейство. Я имел скромность извиниться, вы судите о его работе и влиянии, которое он оказал на ход матча, за рамками конкретных случаев», - добавил тренер.

Результат матча с «Торино» оставил столичный клуб на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Соперник располагается на девятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Судейство Чемпионат Италии
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