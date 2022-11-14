Моуринью – о полученной красной карточке: «Удаление правильное»

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал получение красной карточки в матче против «Торино» (1:1).

«Удаление правильное, мои слова в адрес арбитра заслужили красную карточку. Я извинился сразу после матча», - сказал Моуринью в эфире DAZN.

«Я не хочу комментировать его судейство. Я имел скромность извиниться, вы судите о его работе и влиянии, которое он оказал на ход матча, за рамками конкретных случаев», - добавил тренер.

Результат матча с «Торино» оставил столичный клуб на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Соперник располагается на девятой позиции.