Дзаккерони уверен, что после чемпионата мира «Наполи» сбавит темп

Тринадцать побед в первых пятнадцати матчах одержал «Наполи», уверенно оккупировавший первую строчку в турнирной таблице итальянской Серии А. Но известный итальянский экс-тренер Альберто Дзаккерони, приведший «Милан» к чемпионскому титулу в 1999 году, уверен, что после перерыва «Наполи» сбавит темп, причем, как ни парадоксально, именно в силу того, что мало кто из игроков клуба выступит на чемпионате мира.

- Чемпионат мира в этом смысле мало что значит - важно то, что игроки, которые не будут там играть, утратят темп, притупится стремление к победам. От этой паузы выиграет тот, кто сможет лучше восстановить своих игроков, а не тот, кто вообще не сыграет, - цитирует Дзаккерони pianetamilan.it.