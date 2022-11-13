Дибала: «Я готов к чемпионату мира»

Нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своей готовности.

Лидер римлян пропускал последние матчи из-за травм, а в воскресенье вернулся на поле в поединке против «Торино» (1:1), впечатлив своей игрой наставника Жозе Моуринью.

«Я очень хотел играть. Я много работал и собирался вернуться на поле раньше, но это было невозможно. Теперь я полностью готов к чемпионату мира», – заявил в интервью DAZN аргентинец, также высказавшийся о пенальти, который на 92-й минуте не реализовал Андреа Белотти: «Андреа хотел подойти к точке, и я уступил ему, предоставив такую возможность. Каждый допускает ошибки», – оправдал своего товарища Дибала.