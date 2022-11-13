Моуринью открыто пожаловался на игроков «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью недоволен уровнем игры некоторых футболистов своей команды.

Римляне набрали всего два очка в последних трёх поединках Серии А. В воскресенье коллектив Моуринью не сумел одолеть «Торино» в родных стенах (1:1), лишь на последних минутах избежав поражения.

«В некоторых командах много отличных футболистов, а мы в «Роме» имеем то, что имеем. Не буду скрывать, некоторые наши игроки сейчас показывают футбол очень низкого уровня. К счастью, настал перерыв – подходящее время для многих, чтобы оценить свои выступления и сделать выводы», – заявил в послематчевом интервью DAZN португалец.