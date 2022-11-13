​Моуринью высказался о ситуации с Карсдорпом – игрок уехал из Рима

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп угодил в немилость Жозе Моуринью. После ничьей с «Сассуоло» португальский тренер сказал, что один из игроков предал команду, и ему нужно искать новый клуб. Было понятно, что Моуринью говорил о Карсдорпе, хотя он не называл имя игрока.

На игре против «Торино» Рика Карсдорпа не было. СМИ сообщали о том, что нидерландец покинул Рим вместе с семьёй. После второй кряду ничьей Моуринью получил вопрос об этой ситуации.

«Я решил не задействовать Карсдорпа сегодня, и он знает, почему. Это моё решение», - сказал Моуринью, чьи слова в социальных сетях приводит инсайдер Фабрицио Романо.