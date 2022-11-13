Моуринью: «Рома» с Дибалой и без – две совершенно разные команды»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о ничьей с «Торино» в матче Серии А (1:1).

Римляне ушли от поражения на последних минутах, сравняв счёт в компенсированное время усилиями Неманьи Матича.

«Сегодняшняя игра поделилась на две части – до и после 70-й минуты. Болельщики «Ромы» уже собирались на выход, но в последние 20 минут мы создали, возможно, больше моментов, чем в четырёх-пяти предыдущих матчах вместе взятых. Почему это произошло? Ответ прост – на 70-й минуте вышел Дибала. «Рома» с Пауло и без него – две разные команды. Мы бы набрали гораздо больше очков, если бы он не травмировался», – заявил в интервью DAZN португальский наставник.