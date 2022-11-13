​Вратарь сборной Польши получил ужасный перелом ноги в игре Серии А – он пропустит чемпионат мира

В воскресенье вечером в чемпионате Италии проходил матч между «Вероной» и «Специей» (1:2). В одном из эпизодов страж ворот «Специи» Бартмолей Дронговски побежал на фланг, пытаясь опередить соперника. В результате контакта поляк получил ужасный перелом – нога футболиста неестественным образом вывернулась.

Бартмолей Дронговски не сможет выступить за сборную Польши на чемпионате мира. Ранее он попал в итоговую заявку национальной команды вместе со своими коллегами по амплуа Войцехом Щесны и Лукашем Скорупски.

Сборная Польши на чемпионате мира выступит в одной группе с национальными командами Аргентины, Мексики и Саудовской Аравии.