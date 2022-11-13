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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» на 90-й минуте отобрала победу у «Торино»

13 Ноября 2022 • 19:00 Комментировать
Рома
1:1
Торино
окончен

В 15-м туре Серии А «Рома» принимала «Торино». Игра получилась более-менее равной, хотя «волки» создали побольше угроз чужим воротам. Николо Дзаньоло не попал в дальнюю девятку из пределов штрафной. Вскоре арбитр поставил пенальти в пользу римлян, но ВАР помог исправить эту ошибку. Джанулука Манчини после углового выиграл воздух, но минимально не попал в рамку. Угрозу Стефана эль-Шаарави метров с 14 отвел голкипер. А вот у «Торино» был главный момент в начале второго тайма, и он стал голевым. Вилфред Синго выполнил навес с правого фланга, и Кароль Линетти головой забил победный мяч.

На 90-й минуте Андреа Белотти с пенальти бил в пустой угол ворот и попал в штангу. Но все же до свистка «Рома» отыгралась - Пауло Дибала зарядил в каркас ворот, а Неманья Матич с 18 метров добил мяч в сетку - 1:1.

«Торино» остается на девятом месте и на две победы отстает от идущих шестыми римлян. Алексей Миранчук провел на поле 78 минут.

Протокол игры  
Рома1:1Торино
  55'Линетти Кароль (0:1)
(1:1) Матич Неманья90'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЧелик МехметЗалевски Никола 69' (Дибала Пауло ( 69'  86') Кристанте Бриан 69' (Тахирович Бенджамин ( 69'  89') Камара Мохамед III  53' 54' (Матич Неманья ( 54') Вольпато Кристиан 46' (Эль-Шаарави Стефан ( 46') Дзаньоло НиколоАбрахам Тэмми 70' (Белотти Андреа ( 70')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасБове ЭдоардоПеллегрини ЛоренцоКарсдорп РикТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорСвилар МилеКумбулла Мараш
Милинкович-Савич ВаняДжиджи КоффиЗима ДавидБуонджорно Алессандро  48' 52' (Родригес Рикардо ( 52') Лазаро Валентино  90'Войвода Мергим 30' (Синго Вилфред ( 30') Риччи СамуэлеЛинетти КарольМиранчук Алексей 79' (Радоньич Неманья ( 79') Влашич НиколаСанабрия Антонио 79' (Адопо Ндари ( 79')
Запасные: Бериша ЭтритИлкхан ЭмирханСек ДембаБайейе БрайанГарбетт МэттьюДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроКарамо ЯннAnge N'Guessan
13 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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