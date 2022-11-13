«Рома» на 90-й минуте отобрала победу у «Торино»

В 15-м туре Серии А «Рома» принимала «Торино». Игра получилась более-менее равной, хотя «волки» создали побольше угроз чужим воротам. Николо Дзаньоло не попал в дальнюю девятку из пределов штрафной. Вскоре арбитр поставил пенальти в пользу римлян, но ВАР помог исправить эту ошибку. Джанулука Манчини после углового выиграл воздух, но минимально не попал в рамку. Угрозу Стефана эль-Шаарави метров с 14 отвел голкипер. А вот у «Торино» был главный момент в начале второго тайма, и он стал голевым. Вилфред Синго выполнил навес с правого фланга, и Кароль Линетти головой забил победный мяч.

На 90-й минуте Андреа Белотти с пенальти бил в пустой угол ворот и попал в штангу. Но все же до свистка «Рома» отыгралась - Пауло Дибала зарядил в каркас ворот, а Неманья Матич с 18 метров добил мяч в сетку - 1:1.

«Торино» остается на девятом месте и на две победы отстает от идущих шестыми римлян. Алексей Миранчук провел на поле 78 минут.