​У игрока «Ромы» угнали автомобиль второй раз за сезон

В летнее трансферное окно состав «Ромы» пополнил полузащитник Мохамед Мади Камара. В Риме футболисту уже несколько раз приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями. Впервые у Камара угнали автомобиль через шесть недель после его приезда. И вот в ночь с 10 на 11 ноября ситуация повторилась – у полузащитника был угнан Hyundai Santa Fe. Как сообщает в социальных сетях журналист Альфредо Педулла, футболист «Ромы» уже обратился в полицию и ждёт положительных новостей.

Полузащитнику Неманье Матичу тоже пришлось обращаться в полицию из-за автомобиля. Его шикарный Mercedes G-Class подвергся вандализму.