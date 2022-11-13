Действующий контракт Адриена Рабио с «Ювентусом» истекает в конце сезона. Туринцы хотели бы сохранить полузащитника в своих рядах, но высокие финансовые требования француза могут стать камнем преткновения.

Как сообщает Calciomercato, спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини недавно пообщался с представителями Адриена Рабио. Клуб услышал следующие требования: трёхлетний контракт с окладом в 10 миллионов евро за сезон.

В «Ювентусе» осознают, что за требованиями Адриена Рабио стоит интерес со стороны клубов Премьер-лиги, однако «старая синьора» не готова удовлетворять аппетиты француза.