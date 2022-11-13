​Левандовски отметил прогресс «Милана» и «Интера»

Звёздный нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил некоторые итальянские клубы.

«Милан» и «Интер» находятся на подъёме. Если вы сравните их нынешнее состояние с тем, что было пять лет назад, вы увидите, что произошёл качественный скачок. Даже «Рома», которая выиграла Лигу конференций и сейчас выступает в Лиге Европы, опасна. Они усердно работали, чтобы стать лучше и вернуться на правильный путь после долгих лет отставания. «Ювентус», возможно, испытывает проблемы, но в прошлые годы они были на вершине», - сказал Левандовски La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что летом Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» из «Баварии».