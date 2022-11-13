​Карсдорп с семьёй уехал из Рима после критики Моуринью

После ничьей с «Сассуоло» Жозе Моуринью раскритиковал одного из игроков «Ромы» и посоветовал ему искать новую команду. Тренер не называл фамилии, но было понятно, что речь идёт о Рике Карсдорпе.

Как сообщает Corriere dello Sport, Карсдорпа огорчили не только слова Моуринью, но и критика со стороны фанатов – несколько человек поджидали футболиста около его дома пару вечеров назад.

LaRoma24 дополняет информацию – Рик Карсдорп вместе со своей семьёй уже уехал из Рима. Защитник не попал в заявку «Ромы» на воскресный матч чемпионата Италии против «Торино».

С высокой долей вероятности можно говорить о том, что Рик Карсдорп за «Рому» больше не сыграет.