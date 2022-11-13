«Милану» предложили подписать игрока «Ювентуса»

Опытный колумбийский защитник Хуан Куадрадо больше не нужен туринскому «Ювентусу». По сообщениям Calciomercatoweb, 35-летний колумбиец может остаться в Италии, подписав контракт с «Миланом».

Источник отмечает, что агент Куадрадо уже предложил услуги своего клиента миланскому гранду. При этом в «Милане» сомневаются в целесообразности подписания игрока из-за его возраста.

В сезоне-2022/2023 колумбиец провел 13 матчей за «старую синьору», в которых отметился тремя голевыми передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до середины следующего года.