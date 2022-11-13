«Ювентус» ведёт переговоры с одним из лучших полузащитников Серии А

Сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич может сменить римский «Лацио» на другой итальянский клуб. По сообщениям издания Calciomercato, подписать футболиста стремиться туринский «Ювентус».

«Старая синьора» уже провела предварительные переговоры с агентом игрока. При этом отмечается, что сделка будет оформлена не раньше лета следующего года.

Сергей защищает цвета «Лацио» с 2015 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 19 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и семью голевыми передачами. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.