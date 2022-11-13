«Милан» может расстаться с полузащитником

22-летний французский полузащитник Ясин Адли может покинуть «Милан» в грядущее трансферное окно, об этом посредством своих социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, футболистом интересуются в Италии и Франции. Ясин может перебраться в один из клубов на правах аренды.

В нынешнем сезоне Адли сыграл четыре поединка в Серии А, в которых не отметился голевыми действиями.

Француз защищает цвета «россонери» с августа прошлого года. Срок действующего трудового соглашения Ясина с миланским клубом рассчитан до окончания сезона-2025/2026. Его трансферная стоимость – девять миллионов евро.