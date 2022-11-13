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Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Сборная Аргентины во многом итальянская»

13 Ноября 2022 • 07:17 Комментировать

Легендарный Арриго Сакки считает, что аргентинская команда частично заменит безутешным итальянским тифози «скуадру адзурру» на предстоящем чемпионате мира. Напомним, что итальянская команда провалилась, проиграв Северной Македонии и оставшись без ЧМ.

- Для Лионеля Месси это последний чемпионат - или сейчас, или уже никогда. Аргентина - отличная команда, это было видно в квалификации. Она может сделать все - но может и ничего не сделать. Она очень итальянская, многие игроки играют в Серии А. От кого я жду больше всего? Тройка нападения из ди Марии, Месси и Лаутаро - это очень убедительно, - цитирует слова Сакки ITASportPress. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины Арриго Сакки
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