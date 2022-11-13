Сакки: «Сборная Аргентины во многом итальянская»

Легендарный Арриго Сакки считает, что аргентинская команда частично заменит безутешным итальянским тифози «скуадру адзурру» на предстоящем чемпионате мира. Напомним, что итальянская команда провалилась, проиграв Северной Македонии и оставшись без ЧМ.

- Для Лионеля Месси это последний чемпионат - или сейчас, или уже никогда. Аргентина - отличная команда, это было видно в квалификации. Она может сделать все - но может и ничего не сделать. Она очень итальянская, многие игроки играют в Серии А. От кого я жду больше всего? Тройка нападения из ди Марии, Месси и Лаутаро - это очень убедительно, - цитирует слова Сакки ITASportPress.