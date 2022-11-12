Форвард Ферран Торрес регулярно играет за «Барселону», но всё же получает не так много игрового времени, как ему хотелось бы. Всё идёт к тому, что 22-летний футболист сменит клуб – каталонцы не против продать Торреса уже зимой, чтобы пополнить свой бюджет.

Как сообщает El Nacional, фаворитом в борьбе за Феррана Торреса является «Ювентус». Именно к переезду в Турин склоняется испанец – он уже отклонил предложения «Ньюкасла» и «Вулверхэмптона».

В 18 матчах сезона 2022/2023 Ферран Торрес забил 5 голов. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 35 миллионов евро.