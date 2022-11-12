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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича отметил вклад Спаллетти в свой прогресс

12 Ноября 2022 • 13:06 Комментировать

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о работе под руководством итальянского специалиста Лучано Спаллетти.

«Тренер всегда говорит, что я должен работать еще больше. Он настаивает на том, что нельзя никогда останавливаться на достигнутом. Мне бы хотелось отметить его хорошие человеческие качества. Уже с первого моего дня в команде он много общался со мной и многое объяснял. Я уже многому научился у него и вырос как игрок. Но впереди еще много работы», - передает слова 21-летнего грузина Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Хвича забил шесть голов и отдал пять ассистов в 12 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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