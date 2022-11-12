Хвича отреагировал на сравнения с Марадоной

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался насчет сравнений с легендарным аргентинским нападающим Диего Армандо Марадоной.

«Мои сравнения с Марадоной? Я не думаю, что кто-то вообще может с ним сравниться. Диего – настоящая легенда. Конечно, мне льстят сравнения с ним. Это очень многое значит для меня. Я испытываю чувство гордости», - передает слова грузинского вингера Corriere dello Sport.

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского клуба минувшим летом, его трансфер обошелся клубу в десять миллионов евро. Благодаря успешной игре в этом сезоне ценник Хвичи вырос до 60 миллионов.