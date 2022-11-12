«Ювентус» поборется с «Челси» за игрока «Атлетико»

У лондонского «Челси» появился конкурент в борьбе за защитника Хосе Хименеса, являющегося игроком мадридского «Атлетико». Согласно информации журналистов Tutomercatoweb, еще одним претендентом на уругвайского игрока стал туринский «Ювентус». Сумма потенциальной сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Хименес защищает цвета «матрасников» с 2013 года. Его действующий трудовой договор с мадридцами рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

В нынешнем сезоне 27-летний южноамериканский защитник поучаствовал в 14 поединках, в которых не отметился результативными действиями.