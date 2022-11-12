Каладзе советовал «Милану» подписать Хвичу

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе поведал о том, что советовал руководству «россонери» обратить внимание на соотечественника Хвичу Кварацхелию до его трансфера в «Наполи».

«Я общался по этому игроку с Мальдини. Однако тогда «Милан» решил подписать Леау, который сейчас является важным игроком для «россонери». При этом я поддерживаю Хвичу, ведь он является моим соотечественником», - передает слова Каладзе Milan Press.

Хвича перешел в «Наполи» в летнее трансферной окно за десять миллионов евро. Благодаря успешной игре на старте сезона его стоимость увеличилась до 60 миллионов.