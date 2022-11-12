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Чемпионат Италии. Серия А

Каладзе советовал «Милану» подписать Хвичу

12 Ноября 2022 • 08:36 Комментировать

Бывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе поведал о том, что советовал руководству «россонери» обратить внимание на соотечественника Хвичу Кварацхелию до его трансфера в «Наполи».

«Я общался по этому игроку с Мальдини. Однако тогда «Милан» решил подписать Леау, который сейчас является важным игроком для «россонери». При этом я поддерживаю Хвичу, ведь он является моим соотечественником», - передает слова Каладзе Milan Press.

Хвича перешел в «Наполи» в летнее трансферной окно за десять миллионов евро. Благодаря успешной игре на старте сезона его стоимость увеличилась до 60 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Каха Каладзе Хвича Кварацхелия
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