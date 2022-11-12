Салуквадзе: «Хвича может заиграть в «Реале»

Экс-игрок казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе высказался насчет возможного трансфера соотечественника Хвичи Кварацхелии в мадридский «Реал». В настоящий момент 21-летний полузащитник выступает за итальянский «Наполи».

«Он в любой лиге может играть. Ему лучше всего переехать в Испанию. Им интересовался Анчелотти, поэтому переход в «Реал» возможен, но считаю, ему пока нужно поиграть в «Наполи», - приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского клуба в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он принял участие в 17 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.