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Чемпионат Италии. Серия А

Салуквадзе: «Хвича может заиграть в «Реале»

12 Ноября 2022 • 07:59 Комментировать

Экс-игрок казанского «Рубина» Лаша Салуквадзе высказался насчет возможного трансфера соотечественника Хвичи Кварацхелии в мадридский «Реал». В настоящий момент 21-летний полузащитник выступает за итальянский «Наполи».

«Он в любой лиге может играть. Ему лучше всего переехать в Испанию. Им интересовался Анчелотти, поэтому переход в «Реал» возможен, но считаю, ему пока нужно поиграть в «Наполи», - приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского клуба в летнее трансферное окно. В текущем сезоне он принял участие в 17 поединках, в которых отметился восемью забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лаша Салуквадзе Хвича Кварацхелия
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