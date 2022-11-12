Бывший защитник «Милана» Антонелли заканчивает карьеру

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли решил закончить игровую карьеру. В последнее время он выступал в Северной Америке, в составе «Майами ФК».

- Настал этот момент, жизнь на поле заканчивается, но я думаю, что вскоре мне ее уже будет не хватать, этого адреналина, эмоций. Спасибо этому спорту, я исполнил свою мечту. Спасибо всем, спасибо «Бари», спасибо «Парма», спасибо «Дженоа», спасибо «Милан», спасибо «Эмполи» (туда игрок перебрался в 2018 году), спасибо «Майами». Спасибо всем, с кем я работал. Спасибо фанатам, спасибо семье, которая всегда поддерживала меня. Спасибо всем от всего сердца, - написал в социальных сетях Антонелли.