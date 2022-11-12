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Чемпионат Италии. Серия А

Английский стрип-чат приглашает Томори комментировать матчи чемпионата мира

12 Ноября 2022 • 04:57 Комментировать

Английский защитник «Милана» Фикайо Томори несколько неожиданно оказался без места на чемпионате мира, его не вызвали в сборную Англии, что наверняка стало разочарованием для одного из лидеров защиты чемпиона Италии.

Однако у него может появиться другое занятие, связанное с чемпионатом мира - приглашает его, как ни странно, администрация английского чата для взрослых, Stripchat. Причем приглашает его для вполне пристойных дел - комментировать и анализировать матчи ЧМ для гостящих в чате мужчин, желающих чуть отвлечься от прелестей знойных красавиц.

Томори обещают интересный гонорар - 300 тысяч фунтов стерлингов за месяц подобной работы.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Англии Фикайо Томори
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