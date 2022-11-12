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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии уже судачат о возможном уходе Моуринью

12 Ноября 2022 • 04:22 Комментировать
Рома
...
Торино
1 1.90 X 3.35 2 4.40
13.11 17:00

В последнее время дела португальского наставника Жозе Моуринью у руля «Ромы» идут не лучшим образом, клуб лишь раз выиграл в последних четырех матчах чемпионата. И  в Италии уже заговорили о том, что Моуринью потерял интерес к проекту, отсюда и такие результаты.

А потерял он интерес потому что уже засматривается на мадридский «Реал» - как сообщает итальянская La Repubblica, в конце сезона ожидается, что Карло Анчелотти снова покинет клуб, а Моуринью может стать его вероятным сменщиком, несмотря на то, что у него контракт с «Ромой» вплоть до 2024 года.

В связи с подобными новостями в Италии уже говорят чуть ли не о предательстве - дескать, не дело это, бросать проект на полпути.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рома Жозе Моуринью
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РОМА ТОРИНО
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