В Италии уже судачат о возможном уходе Моуринью

В последнее время дела португальского наставника Жозе Моуринью у руля «Ромы» идут не лучшим образом, клуб лишь раз выиграл в последних четырех матчах чемпионата. И в Италии уже заговорили о том, что Моуринью потерял интерес к проекту, отсюда и такие результаты.

А потерял он интерес потому что уже засматривается на мадридский «Реал» - как сообщает итальянская La Repubblica, в конце сезона ожидается, что Карло Анчелотти снова покинет клуб, а Моуринью может стать его вероятным сменщиком, несмотря на то, что у него контракт с «Ромой» вплоть до 2024 года.

В связи с подобными новостями в Италии уже говорят чуть ли не о предательстве - дескать, не дело это, бросать проект на полпути.