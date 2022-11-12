Бывший игрок итальянской сборной возвращается на поле в 43 года

Бывший атакующий полузащитник Франко Бриенца, экс-игрок целого ряда итальянских клубов, в числе которых «Палермо», «Бари», «Болонья» и «Сиена», а также дважды выступавший в составе итальянской сборной, решил вернуться в футбол в возрасте 43 лет.

Он повесил бутсы на гвоздь в 2019 после выступлений в «Бари», в составе которого время от времени даже забивал голы, но сейчас его услуги потребовались «Иския Калчио» - команде их пригорода Неаполя, выступающей в пятой по силе лиге итальянского чемпионата.

Уже в воскресенье Бриенца дебютирует в составе своего нового клуба в предстоящем матче против «Монтекалчио».