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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок итальянской сборной возвращается на поле в 43 года

12 Ноября 2022 • 00:13 Комментировать

Бывший атакующий полузащитник Франко Бриенца, экс-игрок целого ряда итальянских клубов, в числе которых «Палермо», «Бари», «Болонья» и «Сиена», а также дважды выступавший в составе итальянской сборной, решил вернуться в футбол в возрасте 43 лет.

Он повесил бутсы на гвоздь в 2019 после выступлений в «Бари», в составе которого время от времени даже забивал голы, но сейчас его услуги потребовались «Иския Калчио» - команде их пригорода Неаполя, выступающей в пятой по силе лиге итальянского чемпионата.

Уже в воскресенье Бриенца дебютирует в составе своего нового клуба в предстоящем матче против «Монтекалчио». 

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Франко Бриенца
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