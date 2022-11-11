На днях «Милан» объявил о том, что Иван Газидис покинет должность генерального директора клуба 5 декабря – в этот день истечёт срок его контракта. После ухода Газидиса этот пост займёт Джорджо Фурлани.

С 2018 года Джорджо Фурлани входил в состав совета директоров «Милана».

«Возглавить клуб, который приступает к следующему этапу своего возрождения, является для меня большой честью. С нетерпением жду начала работы с Паоло Скарони, Паоло Мальдини, Стефано Пиоли и остальными руководителями клуба», - высказался Фурлани.

Стоит напомнить, что Иван Газидис был генеральным директором «Милана» на протяжении четырёх лет.