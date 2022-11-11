​Шкриньяр принял решение по своему будущему

Защитник Милан Шкриньяр, похоже, принял решение по своему будущему. Словацкий футболист предпочитает подписать новый контракт с «Интером», о чём на своих страницах рассказывает La Gazzetta Dello Sport. Отмечается, что Шкриньяр счастлив в Милане и не хочет что-то менять.

Активный интерес к Милану Шкриньяру проявляет «ПСЖ». Впрочем, 27-летний футболист отказался от идеи с переездом в Лигу 1, хотя там он бы получил более выгодные финансовые условия.

В сезоне 2022/2023 Милан Шкриньяр провёл за «Интер» 20 матчей во всех турнирах. Результативными действиями словацкий защитник не отмечался.