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Чемпионат Италии. Серия А

​Шкриньяр принял решение по своему будущему

11 Ноября 2022 • 19:38 Комментировать

Защитник Милан Шкриньяр, похоже, принял решение по своему будущему. Словацкий футболист предпочитает подписать новый контракт с «Интером», о чём на своих страницах рассказывает La Gazzetta Dello Sport. Отмечается, что Шкриньяр счастлив в Милане и не хочет что-то менять.

Активный интерес к Милану Шкриньяру проявляет «ПСЖ». Впрочем, 27-летний футболист отказался от идеи с переездом в Лигу 1, хотя там он бы получил более выгодные финансовые условия.

В сезоне 2022/2023 Милан Шкриньяр провёл за «Интер» 20 матчей во всех турнирах. Результативными действиями словацкий защитник не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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