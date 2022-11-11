​Роналду: «Думал уйти из футбола, если Месси выиграет «Золотой мяч» в 2018 году»

Французский журналист Тьерри Маршан опубликовал биографию звёздного Криштиану Роналду. В неё вошли девять эксклюзивных интервью португальского форварда. В одном из них Роналду высказался о своём периоде в «Ювентусе».

«Очень легко оставаться в своём пузыре, когда ты добился успеха и не покидаешь своей зоны комфорта. Я осмелился поехать в Турин, чтобы сменить клуб, лигу, футбольную культуру. Я пошёл на этот риск, который, я уверен, стоил мне «Золотого мяча».

Я ни о чём не жалею. Но я думал, что уйду из футбола, если Месси выиграет «Золотой мяч» в том году», - сказал Роналду, чьи слова приводит Football Italia.

Напомним, что в 2018 году «Золотой мяч» завоевал Лука Модрич.