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​Роналду: «Думал уйти из футбола, если Месси выиграет «Золотой мяч» в 2018 году»

11 Ноября 2022 • 19:14 Комментировать (1)

Французский журналист Тьерри Маршан опубликовал биографию звёздного Криштиану Роналду. В неё вошли девять эксклюзивных интервью португальского форварда. В одном из них Роналду высказался о своём периоде в «Ювентусе».

«Очень легко оставаться в своём пузыре, когда ты добился успеха и не покидаешь своей зоны комфорта. Я осмелился поехать в Турин, чтобы сменить клуб, лигу, футбольную культуру. Я пошёл на этот риск, который, я уверен, стоил мне «Золотого мяча».

Я ни о чём не жалею. Но я думал, что уйду из футбола, если Месси выиграет «Золотой мяч» в том году», - сказал Роналду, чьи слова приводит Football Italia. 

Напомним, что в 2018 году «Золотой мяч» завоевал Лука Модрич.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Alex1972
11 Ноября 2022 в 20:14
Ты так боишься Месси???... Он же гном... А-ха-ха-ха...😋💋..
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