«Реал» изучает варианты по усилению своего состава на следующий календарный год. Поговаривают, что испанский гранд хотел бы заполучить футболиста в линию нападения. По данным Fichajes, в шорт-листе «сливочных» находится Рафаэл Леау.

«Милан» хочет сохранить 23-летнего Леау в своих рядах, но финансовые аппетиты португальца могут помешать заключению нового контракта. Активный интерес к форварду приписывают «Челси», однако «Реал» тоже будет участвовать в этой гонке, если верить источнику.

Отметим, что Рафаэл Леау оценивается экспертами авторитетного портала transfermarkt в 70 миллионов евро.