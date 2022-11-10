​«Милан» в декабре съездит в ОАЭ

Чемпионат мира на этот раз проводится в ноябре-декабре, поэтому национальные чемпионаты уйдут на непривычную затяжную паузу. Клубам приходится придумывать, чем заполнить эту паузу, сохранив игровой тонус команды. «Милан», например, часть подготовки ко второй части сезона проведёт в ОАЭ. Клуб сообщил о проведении в Дубае сбора в период с 11 по 20 декабря. Более подробное расписание сбора «россонери» обещают сообщить дополнительно.

По данным итальянских СМИ, во время зимнего сбора «Милан» проведёт товарищеские матчи против двух грандов Премьер-лиги – «Ливерпуля» и «Арсенала».