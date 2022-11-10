​Абрахам обещает играть лучше после паузы в чемпионате

В среду вечером Тэмми Абрахам забил за «Рому» впервые с сентября. В нынешнем сезоне нападающий выступает не так результативно, как в прошлом сезоне. Жозе Моуринью намекал, что Абрахаму мешают мысли о чемпионате мира. Футболист дал комментарий по поводу своих показателей.

«Я знаю, что я не был настоящим собой. Я знаю, что я не играл так хорошо, как мог бы. Но в конце концов я человек. У меня было мало уверенности, но сегодня [в матче против «Сассуоло»] я должен был показать фанатам, что я всё ещё тот, кто я есть, и я по-прежнему готов помогать команде. После паузы я стану лучше и сильнее, вы это увидите», - сказал Абрахам итальянскому Sky.

Отметим, что Тэмми Абрахам не попал в заявку сборной Англии на мундиаль.