«Наполи» увеличит клаузулу Хвичи до 100 миллионов евро

В «Наполи» впечатлены игрой новичка команды Хвичи Кварацхелии и готовы предложить ему новое трудовое соглашение. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно журналисту, неаполитанский клуб планирует пролонгировать контракт с грузинским полузащитником до 2028 года. В договоре будет предусмотрено увеличение заработной платы, а также повышение суммы отступных за трансфер. Клаузула будет поднята с 35 до 100 миллионов евро.

Хвича перешел в «Наполи» минувшим летом за десять миллионов. В текущем сезоне он отметился восемью забитыми мячами и десятью ассистами в 17 встречах.