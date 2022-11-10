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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» увеличит клаузулу Хвичи до 100 миллионов евро

10 Ноября 2022 • 14:05 Комментировать

В «Наполи» впечатлены игрой новичка команды Хвичи Кварацхелии и готовы предложить ему новое трудовое соглашение. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно журналисту, неаполитанский клуб планирует пролонгировать контракт с грузинским полузащитником до 2028 года. В договоре будет предусмотрено увеличение заработной платы, а также повышение суммы отступных за трансфер. Клаузула будет поднята с 35 до 100 миллионов евро.

Хвича перешел в «Наполи» минувшим летом за десять миллионов. В текущем сезоне он отметился восемью забитыми мячами и десятью ассистами в 17 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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